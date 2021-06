Il Napoli a Euro 2020: assist per Zielinski. In Slovacchia-Spagna panchina per Fabian, 45' per Lobotka, per l'ex Hamsik 90'

Sono da poco terminate le due partite degli Europei del Girone E che hanno visto affrontare Svezia-Polonia e Slovacchia-Spagna.

I polacchi salutano la competizione dopo essere stati sconfitti dalla Svezia per 3-2. Partita in cui ha giocato da titolare anche il calciatore azzurro Zielinski riuscendo a piazzare un assist per il gol segnato da Lewandowski. Mentre, invece, panchina per Fabian Ruiz con la sua Spagna che ha battuto la Slovacchia di Hamsik e Lobotka con cinque reti con il quinto gol inizialmente dell'obiettivo Pau Torres che poi è s l'autogol di Kucka,. Il centrocampista del Napoli è entrato all'intervallo mentre Marek Hamsik è uscito al 90' per far spazio a Benes.