L'agente di Petagna si propone all'Inter: i nerazzurri valutano uno scambio

Beppe Riso, agente tra gli altri di Andrea Petagna, nella giornata di ieri è andato in visita alla sede dell'Inter. All'interno delle varie dichiarazioni, l'agente e la dirigenza nerazzurra hanno "parlato di un nome nuovo", come detto dall'agente stesso.

Il nome nuovo è proprio quello di Andrea Petagna, che rischia di trovare poco spazio chiuso da Osimhen e Mertens e all'Inter potrebbe svolgere il ruolo di vice Lukaku. Il Napoli difficilmente presterà il calciatore ad una rivale e l'Inter non può permettersi un esborso economico.

Non è dunque da escludere l'inserimento di alcune contropartite, magari gradite a Luciano Spalletti, come Roberto Gagliardini, che ha lo stesso agente di Petagna, oppure Matias Vecino, in uscita dall'Inter. L'agente ha già gettato le basi, ora toccherà alle due società continuare a costruire una trattativa.