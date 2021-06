Euro 2020, parla il Ct dell'Austria: "Prima o poi anche l'Italia dovrà perdere..."

Franco Foda, ct dell'Austria prossima avversaria della nostra nazionale agli Europei, ha concesso un'intervista al quotidiano Kleine Zeitung. Indubbiamente non sarà una partita facile per i suoi giocatori: “Inizialmente sembra una sfida irrisolvibile e impossibile per noi, ma prima o poi perderà anche la squadra di Mancini. Siamo comunque contentissimi di poter vivere questo momento”.

Foda continua parlando dei tifosi, che meritano di assistere al primo storico ottavo in un Europeo per l'Austria: “La salute è una priorità, ma viste le regole di ingresso, dovute alla variante del virus in Gran Bretagna, sarebbe folle se i nostri tifosi non potessero esserci. Spero che l'UEFA cambi qualcosa, sarebbe bellissimo se i tifosi potessero venire dall’Austria e vivere con noi questo momento così particolare”.