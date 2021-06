Idea Lokonga per il centrocampo: sul belga anche Atalanta ed Arsenal

Secondo quanto riportato in diretta da Sky Sport, il Napoli starebbe pensando ad Albert Sambi Lokonga, centrocampista belga dell'Anderlecht.

Il 21enne belga è seguito anche da altri club, in Italia e non solo. Per quanto riguarda la Serie A, oltre al Napoli, sul giocatore c'è l'Atalanta. La priorità del centrocampista però è la Premier League, nello specifico l'Arsenal. Tutto dipenderà dalla volontà o meno dei Gunners di chiudere l'operazione con il club.