Contatto nelle ultime ore tra Kaio Jorge e il Napoli: al momento nessuna offerta ufficiale

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, c'è stato nelle ultime ore un contatto tra Kaio Jorge ed il Napoli. L'attaccante brasiliano del Santos classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre e piace molto a Giuntoli e al club partenopeo in generale.

La dirigenza azzurra ha ribadito il proprio interesse nei confronti del calciatore anche nel corso dell'ultimo confronto avvenuto con l'entourage del calciatore. Non c'è, almeno in via ufficiale, alcuna offerta definitiva al momento presentata al club o al calciatore.