Sarri tenta lo sgarbo di mercato al Napoli: si tratta Basic con il Bordeaux

Come riportato dal portale Lalaziosiamonoi, la squadra allenata da Maurizio Sarri necessita di un centrocampista, capace di ricoprire diverse posizioni in quella zona di campo. Nelle ultime ore si è parlato dell'interesse per Toma Basic, centrocampista del Bordeaux, trattato da tempo anche dal Napoli.

Il 24enne croato è un obiettivo di Giuntoli, che sta trattando con la società francese per trovare un'intesa. La richiesta per cederlo è 12 milioni, ma sembra si possa chiudere intorno agli otto più bonus, avendo Basic un solo anno di contratto. La Lazio può davvero dar fastidio agli azzurri sul mercato.