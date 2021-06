TENNIS NAPOLI CUP 2021 - Dopo cinque anni di assenza, il grande tennis ritorna finalmente a Napoli. Al Tennis Napoli Club di viale Dohrn, nel quartiere Chiaia della città, si giocherà dal 3 al 10 ottobre 2021 la Tennis Napoli Cup. Il torneo, della categoria ATP Challenger Tour (la seconda serie professionistica del tennis mondiale), mancava dal 2016, anno in cui vinse lo slovacco Jozef Kovalík (oggi 122° nel ranking) nel singolare e i tedeschi Gero Kretschmer e Alexander Satschko nel doppio.

Il presidente del Tennis Club Napoli, Riccardo Villari, si è detto orgoglioso della ripresa del torneo, soprattutto in un momento così difficile data la pandemia: “Anche attraverso il Tennis, speriamo di poter vedere i segni della rinascita, di un ritorno alla normalità. Napoli deve essere una tappa ordinaria del circuito internazionale tennistico”.

TENNIS NAPOLI CUP 2021, LE PAROLE DI CHI STA PER RIPORTARE IL GRANDE TENNIS IN CITTÀ

Insieme a Riccardo Villari, in conferenza hanno parlato anche Cosimo Napolitano e Angelo Chiaiese, rispettivamente organizzatore e direttore del torneo.

Con fierezza, il primo ha confessato la sua emozione nell'essere tornato a organizzare un torneo nella cornice di Napoli e non ha nascosto un'ambizione forte. Queste le parole di Napolitano: “Ho organizzato 7 Challenger in pochi mesi, nonostante il Covid. Questo torneo per il Tennis Club Napoli - che ha manifestato tanta voglia - e per me è una bella sfida realizzarlo. Speriamo, poi, nel giro di un paio di stagioni, di arrivare a organizzare tornei più grandi. Un ATP Tour (la massima serie professionistica del tennis mondiale, ndr). Napoli può permetterselo, vogliamo raggiungere il traguardo e organizzare una 250 Series”.

Cosimo Napolitano ha poi continuato: “Voglio far crescere il torneo, voglio renderlo più appetibile. Ad oggi, organizziamo un ATP Challenger, più avanti miriamo a far iscrivere i grandi come Berrettini, Musetti, Sonego, eccetera, naturalmente e senza forzature o inviti, ai prossimi tornei che speriamo di organizzare ovvero gli ATP Tour”.

Il direttore Angelo Chiaiese, inoltre ha aperto il torneo a tutti i tennisti, senza specificare nomi di possibili protagonisti. Infatti ha precisato: “Sapere oggi i nomi dei partecipanti è difficile, perché la lista si chiuderà tre settimane prima dell'evento. Quel che conta è che siamo riusciti a crearlo, inoltre in un momento difficile come questo. Posso dire che oggi, con la grandissima attività del nostro Paese in questo sport, cerchiamo in particolare giovani promesse italiane, mentre in passato cercavamo più eterogeneità, trovando atleti in giro per il mondo (cosa che avverrà comunque)”.

Nel pieno rispetto di quelle che saranno le normative anti-Covid, il Tennis Club Napoli vuole riportare il grande tennis in città. Il Paese sta attraversando un momento d'oro in questo momento e Napoli vuole esserne protagonista. La città cercherà anche nel tennis di tornare prepotentemente al centro dell'attenzione, magari anche con il pubblico presente e non solo nel calcio.

Per restare aggiornati sulla prossima manifestazione, ovviamente potrete trovarli continuando a leggerci su Spazio Napoli, oltre a visitare le pagine Facebook e Instagram ufficiali del torneo.