Sottosegretario Costa: “Previsto il 25% del pubblico in Serie A”

Il sottosegretario Costa ha comunicato le novità sul ritorno del pubblico allo stadio. Di seguito sono riportate le sue parole rilasciate a Radio Punto Nuovo:

“Abbiamo parlato con il ministro Speranza per il ritorno del pubblico allo stadio; per la prossima Serie A, a partire dal 22 agosto, sarà permesso l’accesso allo stadio al 25% del pubblico.

Questo è il primo passo, poi provvederemo ad incrementare progressivamente la percentuale“.

Un parziale ritorno alla normalità dunque anche per la Serie A, sulla riga di quanto accaduto all’Olimpico per gli Europei. Non è ancora chiaro se ci saranno campagne abbonamenti; allo stesso modo, non è noto quali saranno i criteri per poter accedere allo stadio.