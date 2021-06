Maksimovic nel mirino di Valencia e Betis: il contratto del serbo scade il 30 giugno

Secondo quanto riportato da Plaza Deportiva, portale spagnolo, Nikola Maksimovic sarebbe finito nel mirino di alcuni club della Liga, su tutti sembrano esserci Valencia e Betis.

Il 30 giugno 2021 il contratto di Maksimovic andrà in scadenza ed il serbo sarà libero di firmare con una nuova squadra a meno di clamorose sorprese in questi ultimi giorni. L'intenzione del difensore sarebbe quella di non ridursi l'ingaggio, bisogna vedere le pretendenti quanto metteranno sul piatto per aggiudicarsi l'ex Torino per la prossima stagione.