Hamsik: "Non c'è mai stata l'opportunità di tornare in azzurro. Non mi aspettavo che il Napoli non si qualificasse in Champions"

Marek Hamsik ha lasciato una lunga intervista ai microfoni di AS.com dove ha parlato di vari argomenti, soprattutto del suo Napoli:

"Sono stato il primo a superare il record di gol di Maradona. Come ho vissuto la sua morte? Tutti sanno che mi sento mezzo napoletano. A dire il vero, è stato molto difficile perdere un idolo, un calciatore e un uomo come lui. Ha significato molto per noi. Mi manca tantissimo Napoli, è da tanto tempo fa non ci vado. Voglio rivedere la città e i miei amici".

Sul possibile ritorno in azzurro

"Non credo che ci sia stata mai l'opportunità di tornare al Napoli. Io non mi sono proposto e credo che non ci sia stato nulla. Il Napoli guarda al futuro ed è proprio così. Ho scelto prima degli Europei di firmare con il Trabzonspor per concentrarmi completamente sulla nazionale"

La mancata qualificazione in Champions League

"Non mi aspettavo che il Napoli non si qualificasse in Champions. Ha giocato un finale di stagione spettacolare, ha vinto tutte le partite tranne la più importante. Si sé lasciato scappare la Champions in un modo che ha fatto molto male. Non so cosa sia successo, ma i giocatori non hanno saputo giocare come nelle precedenti giornate. Forse era per la pressione, per essere consapevoli di poter perdere tutto dopo mesi ad alto livello. Un peccato".

Il rapporto con Ancelotti

"Con Ancelotti ho avuto un rapporto spettacolare. È un uomo eccezionale, gestisce il gruppo in modo incredibile, è sempre positivo. Mi è piaciuto molto lavorare con lui e sono grato di aver vissuto insieme quei sei mesi. Sinceramente, non mi aspettavo che il Madrid lo richiamasse, è stata una bella sorpresa. I Blancos hanno scelto bene: il mister conosce bene il suo ambiente, ha già vinto lì e sono sicuro che farà benissimo".