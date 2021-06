Hamsik. "Fabian è un grande talento. Ad Insigne ho detto che la 10 della Nazionale è in buone mani"

Marek Hamsik ha lasciato una lunga intervista ai microfoni di AS.com dove ha parlato di vari argomenti, soprattutto del suo Napoli:

"Fabian è un grande talento, un grande calciatore. Ha scelto di venire a Napoli ed è stata una grande decisione, perché è molto forte e lì ha potuto disputare la Champions come protagonista. È cresciuto molto e credo che può giocare tranquillamente in un club come l'Atletico o il Barcellona, ma io spero che rimarrà con gli azzurri per fare grandi cose lì".

Su Insigne e sulla Nazionale italiana

"L'Italia è il club che più mi ha impressionato in questo Europeo, senza dubbio. Nessuno gioca e vince come loro, rende tutto molto facile. Ora le toccano gli scontri più duri, ma io spero che vadano lontano. Il mio amico Insigne ha fatto una stagione incredibile, è un talento naturale. Gli ho detto che con lui la 10 della Nazionale azzurra è in buone mani".