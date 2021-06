Floro Flores: "Spero che Insigne trovi l'accordo per rinnovare con il Napoli"

Durante la diretta della trasmissione Arena Maradona in onda su Radio CRC è intervenuto l'ex calciatore Antonio Floro Flores in merito alla situazione Insigne in casa Napoli. Ecco alcune delle sue dichiarazioni sul possibile futuro del capitano azzurro.

“Spero che il rinnovo di Insigne arrivi quanto prima, ormai è un giocatore troppo importante sia per la Nazionale che per il Napoli. Verratti, Immobile e Insigne fanno sembrare tutto molto facile anche se non lo è, si trovano benissimo insieme. Questa è una delle squadre più forti, qualitativamente parlando, della storia delle nazionali italiane, nemmeno al Mondiale ricordo un gioco così divertente. Spalletti? Un allenatore che si fa rispettare che ha sempre portato a termine gli obiettivi. Sono contento e tranquillo da tifoso del Napoli”.