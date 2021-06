Adam Ounas piace al Milan: è il piano B per la fascia destra

Secondo Sky Sport, il Milan non è solo alla ricerca di un trequartista dopo l'addio ormai certo di Calhanoglu, ma anche di un'ala. I rossoneri, per sostituire lo spagnolo Castillejo che è in uscita, hanno pensato non solo ad Adli del Tolosa ma anche ad un piano B, ovvero Adam Ounas, rientrato al Napoli dopo il prestito al Cagliari e al Crotone.

