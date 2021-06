Napoli, gli obiettivi sono Emerson Palmieri e Toma Basic: ma si seguono altre piste

Il Napoli è pronto a intervenire sul mercato per compare un terzino sinistro ed un centrocampista che possano completare l’organico. Ma inizierà a muoversi qualcosa solo dopo l’Europeo. Secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, con la mancata qualificazione in Champions, il Napoli deve prima vendere e poi può acquistare. I gioielli in esposizione sono Fabian Ruiz e Koulibaly. Sul primo ci sono grandi club come Barcellona e Real Madrid, che però hanno mostrato solo interesse, mentre sul secondo ci sono alcuni club di Premier League, ma il difensore non disdegnerebbe di restare in azzurro.

I terzini nel mirino

Con l’infortunio di Ghoulam al legamento crociato e la scarsa condizione di Mario Rui, il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro che possa rendere ad alti livelli. Il primo nome sul taccuino è quello di Emerson Palmieri, che Spalletti gradirebbe allenare dopo averlo lanciato a Roma. I costi sono però alti, e il Napoli vorrebbe farlo suo con un prestito con diritto di riscatto: ma il giocatore dovrebbe prima rinnovare col Chelsea il suo contratto che scade nel 2022. Il Napoli valuta anche Nuno Tavares del Benfica e Tsimikas del Liverpool.

Toma Basic e non solo

A centrocampo il primo obiettivo è Toma Basic, croato del Bordeaux con un prezzo accessibile (10 milioni), anche se il Napoli lo vorrebbe in prestito. C’è poi l’idea Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, e Sander Berge dello Sheffield United.