Lavori allo Stadio Maradona, De Laurentiis avrà il suo “miglio” rimesso a nuovo

Secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, prossimamente verranno avviati i lavori allo Stadio Maradona e De Laurentiis ne è contento:

“Alla pista del Maradona di Fuorigrotta era stato assegnato il Golden Gala di Atletica leggera, prima che la pandemia dirottasse la scelta verso Firenze. Sono 127 i milioni che la Regione ha stanziato per ristrutturare oltre 60 impianti sportivi grazie alle Universiadi, ospitate nel 2019 e conquistate proprio per rimettere mano all’impiantistica e lanciare un piano sport in Campania. Solo sul San Paolo sono stati spesi 28 milioni e proprio per l’ex San Paolo ci saranno interventi. Sarà contento il presidente De Laurentiis che avrà il cosiddetto miglio rimesso a nuovo. Vale a dire la passeggiata che porta i calciatori dalla porta carraia parcheggio del pullman fino agli spogliatoi. E così dopo spalti, pista, spogliatoi, impianto di illuminazione e tanto altro ancora, si entra nel ventre dello stadio per farlo diventare più accogliente che mai”.