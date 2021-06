Il Napoli tenta l’affondo per Nuno Tavares, ma è seguito anche da un altro club italiano

Il Napoli è alla ricerca di un terzino che possa ricoprire la fascia sinistra. Il primo obiettivo degli azzurri è Emerson Palmieri, ma interessa fortemente anche Nuno Tavares, 21enne del Benfica. Secondo l’edizione odierna de “Il Mattino”, il Napoli può tentare l’affondo:

“Il giovane portoghese Tavares, vent’anni, si è messo in luce nel Benfica: il Napoli studia le mosse per un possibile affondo. Un investimento economico che per il club azzurro sarebbe di poco superiore ai 10 milioni di euro: 25 presenze nella scorsa stagione, un giovane molto interessante che ha anche fatto l’esordio nell’unger 21 portoghese. Una di quelle piste che potrebbe diventare calda on un possibile affondo del Napoli con un possibile affondo del Napoli per Tavares che però è seguito anche dalla Lazio“.