Il Napoli ha proposto una cifra al Benfica per Nuno Tavares: il terzino classe 2000 resta un obiettivo di mercato

Secondo quanto dichiarato dai colleghi di TuttoMercatoWeb: “il Napoli prova lo scatto per Nuno Tavares, terzino sinistro di proprietà del Benfica. Il club partenopeo ha avanzato la prima offerta per il classe 2000 mettendo sul piatto una proposta da 12 milioni di euro“. Anche il giovanissimo prospetto portoghese sarebbe dunque sulla folta lista di terzini monitorati dal Napoli e dal suo ds Cristiano Giuntoli.

Viene facile pensare, però, che il Napoli possa aver intavolato una trattativa per cercare di bloccare il ragazzo e preparare l’offerta al momento dovuto, siccome adesso non è semplice offrire alcuna cifra dato un necessario ridimensionamento dei costi di gestione del club. Al momento, il Napoli si è imposto il diktat di non comprare senza prima aver ceduto, perciò sarà importante prima ascoltare offerte per poi entrare direttamente nel calciomercato.