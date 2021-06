Gattuso arrabbiato con De Laurentiis per un motivo: i contatti con altri allenatori non c’entrano

Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso sarebbe arrabbiato con Aurelio De Laurentiis, ma non per il fatto di aver contattato altri allenatori durante la sua esperienza in azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Rino ribadito più volte ai suoi collaboratori che le critiche indirizzate a De Laurentiis non erano dovute al fatto che il presidente avesse contattato altri allenatori, ma perché far trapelare di tutto contro il proprio allenatore in carica, anche e soprattutto sul piano personale, era destabilizzante e dannoso per i risultati dello stesso club”.