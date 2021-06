Era stato accostato al Napoli, Ziyech potrebbe essere un’occasione per il Milan a fine mercato

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Hakim Ziyech, esterno del Chelsea accostato anche al Napoli, potrebbe arrivare in Serie A. Non agli azzurri, che devono prima pensare a valorizzare gli elementi già presenti in rosa, ma al Milan.

L’esterno marocchino potrebbe rappresentare un’occasione di fine mercato, perchè se il Chelsea dovesse continuare a considerarlo un esubero, la dirigenza del Milan si renderebbe disponibile per un prestito.