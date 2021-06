Dall’Algeria: “Besiktas su Ounas, pronta la prima offerta per il Napoli”

Secondo quanto riportato dal portale algerino Dzfoot, il futuro di Adam Ounas sarà ancora una volta lontano da Napoli. L’attaccante lo scorso anno ha giocato in prestito, prima al Cagliari e poi al Crotone, con risultati decisamente migliori in Calabria. Ciò però potrebbe non bastare per meritarsi una riconferma. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ounas è in scadenza di contratto nel giugno 2022 con il Napoli, è un obiettivo di molti club. Il quasi venticinquenne è finito nel mirino di Sassuolo, Genoa, Torino e, ora, anche di una squadra turca. Il giocatore, infatti, sembrerebbe essere nei radar del Besiktas. Il club di Istanbul, campione di Turchia e qualificato per la prossima Champions League, potrebbe offrire quasi 5 milioni di euro, ma il Napoli ne pretende 8. Da notare, infine, che Luciano Spalletti potrebbe ritardare il trasferimento di Ounas per poterlo osservare durante il precampionato del club“.