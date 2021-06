Bakayoko vuole tornare al Milan, ma il Chelsea spara alto

Tiémoué Bakayoko lascerà Napoli a fine giugno e il suo futuro è ancora incerto. Il centrocampista francese non ha convinto il Napoli e il giocatore tornerà al Chelsea dopo il prestito secco. I blues non punteranno su di lui, ma Bakayoko è legato al club londinese da un contratto in scadenza nel 2022.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ieri il Milan ha incontrato Marco Branca, rappresentante dell’agenzia di procuratori First, per parlare proprio di Bakayoko. La volontà del francese è quella di tornare al Milan, ma per ora non c’è stato nulla se non un semplice scambio di informazioni. Inoltre, il Chelsea chiede 15/20 milioni per il suo cartellino e i rossoneri non sono disposti a spendere una cifra così alta.