Lutto per il mondo del calcio: muore all’età di 93 anni Giampiero Boniperti, ex giocatore della Juventus. La SSC Napoli, con un tweet, esprime il proprio dispiacere per questa perdita:

Il calcio perde un grande protagonista. #Boniperti pic.twitter.com/GlJdrX9IOD — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 18, 2021