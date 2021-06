Maggio: “Di Lorenzo ha mostrato grandi qualità, Insigne è uno dei leader della Nazionale. Non so se continuerò a giocare”

Christian Maggio, ex terzino azzurro, è stato intervistato dal giornale “La Repubblica” per parlare di Di Lorenzo e Insigne, che dopo un’ottima stagione al Napoli stanno facendo molto bene all’Italia all’Europeo:

“Sono contento per Di Lorenzo. Mi sta facendo un’ottima impressione. Ha avuto un impatto positivo sia all’esordio con la Turchia che contro la Svizzera. Le prestazioni sono la logica conseguenza di quanto fatto con il Napoli. Ha mostrato qualità. Non conosco bene Giovanni, l’ho incontrato un paio di volte a Napoli. Mi dicono che sia un ragazzo umile e con i piedi per terra. In questo ci somigliamo. Abbiamo una bella spinta, per il resto abbiamo caratteristiche diverse“.

Parla poi del capitano Insigne:

“Lorenzo non è più una sorpresa, è uno dei leader della Nazionale. Ci si aspetta sempre tanto da lui. Il livello delle sue prestazioni è alto, può essere decisivo in qualsiasi momento”.

Qualche parola anche su Spalletti:

“Spalletti mi piace molto, è un bel profilo. È un allenatore esperto. Napoli non è una piazza facile e si aspetterà molto da lui”.

Il futuro di Maggio: ritiro o nuovo club?

“Non so se giocherò ancora, non ho deciso. In questo momento sto trascorrendo qualche giorno di relax con la mia famiglia. Di certo ho ancora voglia di giocare, ma devo valutare tanti aspetti. A 39 anni è difficile stare lontano dalla propria famiglia che vive ancora a Napoli. A Lecce ero distante 4-5 ore e a me ha pesato, quindi devo capire bene cosa fare. Da grande poteri fare l’allenatore dei bambini, ma non escludo neanche un percorso da dirigente, come direttore sportivo“.