Il Belgio batte la Danimarca e vola agli ottavi: 45′ in campo per Mertens

Anche il Belgio si aggrega all’Italia e vola agli ottavi di finale degli Europei dopo esser riuscito a ribaltare il risultato visto il momentaneo vantaggio della Danimarca in un primo momento. Infatti, i danesi dominano il campo per circa un’ora e dopo appena 2′ Yussuf Poulsen trova il gol per il vantaggio.

I red devils, però, non demordono e al secondo tempo sfruttando la loro qualità, gonfiando la rete e ribaltando il match con due gol, prima di Thorgan Hazard e poi di De Bruyne. La Danimarca ormai alle corde, non riuscendo più a reggere il ritmo insostenibile della partita, ormai si lascia sconfiggere dal Belgio che a conti fatti accumula i suoi sei punti e raggiunge gli ottavi. Gara in cui hanno giocato anche diversi talenti della Serie A tra cui Dries Mertens, attaccante del Napoli, che ha disputato i primi 45′ del match.