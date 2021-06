Dalla Spagna – Ancelotti pensa ai suoi pupilli per il Real Madrid: Allan nel mirino

Il Real Madrid riapre un nuovo capitolo firmato Carlo Ancelotti, come ben sappiamo data l’ufficialità avvenuta già da un po’ di tempo, allora il tecnico di Reggiolo inizia già a fare le sue richieste per dare forma alla sua nuova squadra.

Infatti, Ancelotti pensa ai suoi pupilli che lo hanno accompagnato nelle varie esperienze nel corso della sua carriera tra cui un profilo che lo ha tenuto compagnia prima al Napoli e poi all’Everton dove lo ha seguito dopo aver lasciato la panchina napoletana. Si tratta di Allan, il quale si trasferì in Inghilterra poco dopo che il tecnico aveva prese il comando della panchina acquistandolo per 25 milioni di euro e che ora forse potrebbe rincontrarlo anche in Spagna con la maglia dei blancos. Questo è quanto riferito da Defensa Central.