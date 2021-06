Petkovic: “Italia tra le favorite per la vittoria finale del torneo”

Petkovic in conferenza stampa ha analizzato l’Italia, avversaria di domani della sua Svizzera, ripercorrendo anche il suo passato alla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

“Tornare a Roma dopo otto anni è bello, è la prima volta che faccio ritorno all’Olimpico. Faremo il nostro calcio. Ogni avversario va trattato con rispetto, l‘Italia è tra le favorite per la vittoria finale del torneo. Dobbiamo sorprenderli mostrando le nostre qualità. Contro lo big vogliamo dare il 120%. Dovremo essere i migliori per 95 minuti”.

“Tutti gli undici titolari possono andare in panchina, comunicherò le scelte domani, non conta il singolo ma il gruppo. Pensiamo step by step, una gara per volta, prima a noi poi alle altre nazionali. Ora dobbiamo pensare a passare il turno“.