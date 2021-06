Sfuma l’idea De Paul: il calciatore va verso l’Atletico Madrid

Rodrigo De Paul, centrocampista di proprietà dell’Udinese, è stato più volte recentemente accostato al Napoli ed altri club di Serie A, i quali sono rimasti impressionati dalle sue qualità espresse in questa stagione. Ma queste squadre ora dovranno abbandonare l’idea De Paul come obiettivo di mercato in questa sessione estiva considerando che, come riferito dal giornalista Michele Criscitiello su Twitter, il calciatore argentino diventerebbe un nuovo acquisto dell’Atletico Madrid accettando un contratto valido per cinque anni.

ECCO IL TWEET: