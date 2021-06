Annuncio della Uefa: “La Juventus è ammessa alla prossima Champions League”

La UEFA ha fatto un passo indietro nei confronti della Superlega e in particolare della Juventus. Secondo quando riportato da ANSA, il massimo organismo europeo per club ha comunicato l’iscrizione alla Juventus per la Champions League 2021/22 in un documento datato 14 gennaio.

Nessuna sanzione o punizione dunque per la compagine bianconera che può tirare un sospiro di sollievo per la prossima stagione. La squadra di Massimiliano Allegri prenderà parte alla Champions League.