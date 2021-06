Toma Basic per la mediana di Spalletti, ma occhio alla concorrenza del Benfica

Secondo l’edizione odierna de “La Repubblica”, il Napoli è ancora in pole per Toma Basic. Con l’addio di Bakayoko, che torna al Chelsea, Giuntoli valuta l’acquisto del giovane croato del Bordeaux, che sarebbe perfetto nel 4-2-3-1 di Spalletti.

“Il 24enne croato vuole lasciare il Bordeaux e naturalmente non è insensibile al richiamo del Napoli. L’interessamento è cominciato addirittura l’estate scorsa ma poi il club azzurro preferì virare su Bakayoko, arrivato in prestito gratuito. Non c’è intesa con i francesi sulla formula del trasferimento: il Napoli ha proposto il prestito con obbligo di riscatto, il Bordeaux vorrebbe monetizzare e si accontenterebbe di 10 milioni per lasciare partire uno dei suoi punti di riferimento”.

Attenzione però al Benfica: la squadra portoghese ha alzato la sua offerta a 9 milioni di euro. Ora è tutto nelle mani di Basic: la sua volontà può fare la differenza.