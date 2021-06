Il Napoli apre la trattativa per il nuovo obiettivo di mercato Zian Flemming

Inizia ad entrare nel vivo la sessione di mercato estiva del Napoli con la corsa per aggiudicarsi Zian Flemming. Un profilo emerso negli scorsi giorni che a quanto pare ha davvero impressionato i partenopei tanto che, secondo Tuttomercatoweb.com, hanno già aperto la trattativa per portare il giocatore alla corte di Luciano Spalletti, nuovo tecnico del Napoli.

Zian Flemming ha infatti impressionato il club azzurro proprio per le sue doti, tra cui, quella del vizio del gol: sono 33 partite con 12 reti per il centrocampista offensivo con la maglia del Fortuna Sittard nell’ultima Eredivisie, 2 su 2 in Coppa d’Olanda. Un dato che ha fatto brillare gli occhi al Napoli che per aggiudicarsi il classe ’98 ha già avviato la trattativa anche se al momento è presente una distanza consistente.