Il Napoli segue Lykogiannis e Berge. Per Junior Firpo bocciatura tecnica, Tavares costa troppo

Ai microfoni della radio ufficiale del Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di mercato Ciro Venerato nel corso della trasmissione radiofonica “Radio Goal”. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli sta seguendo due calciatori: un terzino sinistro e un centrocampista. Il terzino è greco ma gioca in Italia, ovvero Lykogiannis ed è un nome che il Napoli sta sondando. Emerson Palmieri resta l’obiettivo principale: dovesse fallire allora si valutano altri profili. Emerson è seguito molto dall’Inter. Tra i diversi nomi del centrocampo, mi arrivano conferme che il Napoli stia valutando il Sander Berge, dello Sheffield United che ha il contratto in scadenza nel 2024. Su di lui relazioni positive dallo scouting campano”.

“Flemming? Non è pronto per il Napoli, non è neanche oggetto di valutazione. Ci sono valutazioni ma non trattative, ripeto. Valutazioni di natura economica o tecnica. Sissoko? Lo stipendio e l’età non pendono a favore del Napoli. Junior Firpo? Si parlava di prestito ma il Napoli ritiene che sia un ottimo quinto di difesa, ma non un quarto: una bocciatura tecnica. Nuno Tavares? Dal Benfica viene valutato da una base di 30 mln con una clausola a 80: il Napoli si tiene alla larga”.