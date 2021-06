Mario Rui chiede garanzie sul suo impiego, ma il Napoli cerca altri profili

Il terzino sinistro del Napoli Mario Rui non è stato chiamato dal Portogallo per giocare gli Europei 2020. Probabilmente Fernando Santos non lo ha convocato a causa del suo scarso minutaggio concessogli quest’anno dall’ex allenatore Gattuso. Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno”, il giocatore ha chiesto garanzie per il prossimo anno:

“Per l’anno prossimo ha chiesto garanzie sul suo impiego anche se il suo contratto ha scadenza nel 2025, dopo averlo prolungato il 18 agosto del 2020. Anche lui può essere comunque un rincalzo utile, anche perché nel ruolo c’è anche Ghoulam ancora fermo ai box per infortunio e il Napoli sta cercando con insistenza un titolare (Emerson Palmieri è il giocatore preferito)”.