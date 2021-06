Maksimovic, il serbo chiede cifre esagerate, ma può restare in azzurro

La stagione azzurra di Nikola Maksimovic non è stata tutta rose e fiori. Ha giocato infatti pochi minuti e ancora non ha rinnovato il suo contratto. Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere del Mezzogiorno”, c’è la possibilità che possa anche restare al Napoli:

“Una stagione tribolata, quella in azzurro, per il difensore serbo che ha collezionato solo 27 presenze (17 in campionato) ma anche lui con pochi minuti, essendo preferito nel ruolo da Manolas e Koulibaly. Il serbo potrebbe anche restare con il Napoli se si troverà l’accordo. La società partenopea non ha rinnovato perché il difensore serbo, tramite il suo procuratore, ha chiesto cifre esagerate. Non è escluso che possa raggiungere Sarri alla Lazio che stima molto Maksimovic, avendo avuto modo di allenarlo nei tre anni d’azzurro”.