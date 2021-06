Higuain rivela: “Volevo andare via, Sarri mi convinse a restare al Napoli in 5 minuti””

Gonzalo Higuain, ospite della BoboTV sul canale Twitch di Christian Vieri, ha parlato anche del suo periodo al Napoli.

“Prima che arrivasse Sarri ho avuto difficoltà nel campionato italiano e non sapevo se volevo continuare a giocare in Italia, avevo diversi dubbi. Poi arrivò Sarri e in cinque minuti mi convinse a restare. Per me, Maurizio è stato un grande maestro ed è stato uno dei migliori allenatori che ho avuto. Per il modo in cui gioca e mi ha fatto giocare, devo ringraziarlo a vita.

In quella stagione per poco non vincemmo lo scudetto e ci rimanemmo molto male. Però ho sfruttato tantissimo quell’anno, credo sia stato uno dei migliori della mia carriera. Il calcio che giocavamo a Napoli, era un calcio bellissimo, Sarri era molto preciso, giocavamo a memoria. Ci divertivamo tantissimo, è stata un’annata fantastica.

A Torino mi sono trovato molto bene, una città molto tranquilla, riuscivo ad andare in palestra tutti i giorni. A Napoli era tutt’altro mondo.

Perché Sarri è durato solo un anno alla Juventus? Credo che i giocatori non abbiano capito il modo di giocare di Sarri, non è riuscito a imporre il suo gioco e la società ha deciso di esonerarlo dopo un anno. Ma questa è solo una mia opinione”.