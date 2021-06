UFFICIALE – Eleonora Goldoni resta al Napoli Femminile: “Città e squadra mi hanno fatto innamorare”

Adesso è ufficiale: Eleonora Goldoni continuerà a giocare con il Napoli Femminile anche il prossimo anno. Ad annunciare il rinnovo è stata la stessa calciatrice sul suo profilo Instagram, dove ha aggiunto anche un toccante messaggio. Ecco quanto evidenziato:

Posso ufficialmente e felicemente dire che ho deciso di rimanere nel Napoli Femminile (il primo luglio – non appena si aprirà la nuova stagione sportiva formalizzerò l’accordo con il club). Città e squadra mi hanno fatto innamorare. Consapevole che il prossimo anno per me sarà importantissimo, sono davvero entusiasta per aver scelto la passione e il calore di un ambiente unico e di un progetto ambizioso.

È stata una decisione soprattutto di cuore, ben consapevole che in passato non è andata come avrei voluto dandomi queste priorità: ma non saprei fare diversamente. Napoli per me é ormai casa, oltre a ciò ho deciso di sposare la chiarezza e competenza dei programmi tecnici futuri di una società ambiziosa e motivata.

Grazie Presidente Lello Carlino, grazie direttore Nicola Crisano e grazie mister Pistolesi per la stima e la fiducia che non mi avete mai fatto mancare. Grazie Christian Recalcati e l’avv. d’Angelo per avermi affiancato in questo passo. Grazie anche alle società che si sono interessate a me: auguro loro ogni bene. Ora tutta la mia energia è solamente per gridare: FORZA NAPOLI FEMMINILE🔥💙“.