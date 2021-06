Alvino “Chi critica Insigne è un becero che non tifa Napoli”

Ai microfoni di Radio KissKissNapoli, Carlo Alvino si è espresso sul capitano azzurro e numero 10 della nazionale elogiandolo a gran voce:

Grande errore nel personalizzare i complimenti e le critiche. Il calcio è uno sport di squadra e vanno divise in tutte le componenti. Personalizzare le critiche o gli elogi è un grave errore. Ricordo che se il Napoli ha lottato per la Champions League lo si deve alla migliore stagione di sempre di Insigne con 19 goal. Chi lo critica non tifa Napoli, è un becero non tifa Napoli.

Poi sul discorso rinnovo, il giornalista napoletano ha voluto sottolineare:

“Non c’è la volontà né della società di diminuire lo stipendio, né di Insigne di chiedere un aumento. Non c’è stato alcun incontro tra le due parti, e la trattativa potrebbe avere luogo in futuro.”