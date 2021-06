Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il Genoa avrebbe messo nel mirino Adam Ounas, in questa stagione in prestito tra Cagliari e Crotone.

Il grifone avrebbe presentato al Napoli un’offerta da circa 5 milioni di euro, ma la proposta non convince il club partenopeo. De Laurentiis infatti chiede non meno di 8 milioni di euro per l’esterno algerino.