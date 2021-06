L’ex arbitro, Russo: “Napoli-Cagliari? Osimhen non ha commesso quel fallo, Fabbri non si trovava in una posizione idonea per valutare”

Carmine Russo, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc nel corso di “Arena Maradona“. Ecco quanto emerso:

“Quest’anno il protocollo Var ha fatto discutere molto. Il Var nasce per eliminare gli errori chiari ed evidenti. Napoli-Cagliari? Osimhen non aveva commesso quel fallo e Fabbri ha preso una decisione da una posizione non idonea per valutare al meglio l’entità di quella spinta. In questa circostanza il Var Mazzoleni sarebbe potuto intervenire. Ritengo come auspicio per il prossimo anno che la Var venga presa più volte in considerazione”.

“Var a chiamata dalle panchine? Può essere una soluzione, stanno valutando, ma prima del campionato 2022-2023 non se ne farà nulla”.