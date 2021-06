Tabellone provvisorio Coppa Italia, possibile sfida con la Fiorentina di Gattuso agli ottavi

La Lega Serie A ha pubblicato il nuovo regolamento della Coppa Italia con le 40 squadre di Serie A e B e solo quattro di Serie C. Le otto squadre già qualificate agli ottavi sono stabilite tramite ranking: il Napoli sarà la testa di serie numero 5 e giocherà gli ottavi in casa. I partenopei sfideranno la vincitrice tra 13 (Fiorentina)/36 (Ascoli) e 21 (Benevento)/28 (Chievo). Quindi, ci sarà la possibilità di sfidare subito la Fiorentina dell’ex Gattuso. Ai quarti possibile sfida con l’Atalanta e in un eventuale semifinale, ci potrebbe essere una tra Juventus e Sassuolo. Lato “tosto” del tabellone per il Napoli.

