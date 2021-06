Dalla Francia – Il Lione spinge per Boga: il Sassuolo lo valuta tra i 35 e i 40 milioni

Anche il Lione spinge per Jeremie Boga, l’attaccante che è ben voluto da molti club per via della rapidità e per i suoi dribbling, infatti, su di lui ci sono anche alcuni club di Serie A tra cui il Napoli che più volte è stato accostato al calciatore. Dopo l’addio di De Zerbi sembra proprio che anche l’ivoriano sia pronto a lasciare i neroverdi e stando a quanto riferito da La Provence, il classe ’97 resta uno dei primi obiettivi di mercato del Lione.

Il Sassuolo valuta il calciatore tra i 35 e i 40 milioni, ma sta di fatto che il suo contratto è in scadenza nel 2022 e questo potrebbe portare a un accordo ad un prezzo più basso. Jean-Michel Aulas potrebbe fare un investimento che si aggirerebbe a più di 25 milioni facendo sì che l’acquisto dell’ivoriano diventi il più costoso della storia del Lione.