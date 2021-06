Radosevic, ex Napoli: “Ho giocato con Basic, è un calciatore completo. A Napoli può esaltarsi”

L’ex calciatore del Napoli ed attuale centrocampista del Brondby, Josip Radosevic, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione “Radio Goal”, e ha parlato di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux e obiettivo del Napoli.

“Io e Basic abbiamo giocato insieme per un anno a Spalato, è un buon giocatore di gamba ed è una brava persona. Credo vada bene per il Napoli, ma ancora non mi ha ancora chiamato per chiedermi informazioni sulla città. Come ruolo, può giocare nei due di centrocampo. È molto utile in fase offensiva, è cresciuto tanto in Ligue 1, ora è completo. Ama le pressioni e a Napoli può esaltarsi“.