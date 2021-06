Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Sky gioca il jolly e ha inviato una lettera a DAZN per rendere disponibile la sua app su Sky Q e tramite un canale lineare via satellite. In questo modo, tutta la Serie A sarà disponibile e non solo le 3 partite acquisite da Sky. L’offerta arrivata a DAZN è pari a 500 milioni di euro.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI