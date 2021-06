L’ex azzurro, Krol: “Senesi? Sta crescendo ed è un buon calciatore. Schuurs e Gudmundsson non sono ancora pronti per la Serie A”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di “Radio Goal” è intervenuto l’ex azzurro Ruud Krol, il quale ha parlato di diversi calciatori del campionato olandese osservati anche dal Napoli. Ecco le sue parole:

“Marcos Senesi? In Olanda ha un buon nome, gioca bene e sta crescendo con Advocat. Certamente è un buon calciatore”.

“Perr Schuurs? È un ragazzo con poca esperienza e nell’Ajax non è un titolare fisso. Non penso che sia pronto per approdare in Serie A. Deve ancora crescere”.

“Gabriel Gudmundsson? Lo stesso vale per lui: è giovane e non è ancora pronto per il Napoli. Con i giovani bisogna avere pazienza e dargli tempo perché vengono da un altro paese e da un’altra cultura”.