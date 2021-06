Floro Flores: “Insigne dovrebbe guadagnare 8 milioni all’anno, è una bandiera come Totti”

L’ex attaccante Antonio Floro Flores è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato di Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli.

“Spalletti è un allenatore che ha sempre raggiunto tutti gli obiettivi in tutte le squadre dove ha allenato, e di questo bisogna dargli merito. Mi piace da morire, si fa rispettare e si prende le responsabilità come ha fatto con Totti a fine carriera a Roma. Ha avuto il coraggio di dire che gli serviva gente che corre e le scelte le ha fatte senza condizionamenti.

Spalletti ha sempre avuto giocatori d’attacco e mezze punte d’inserimento, non so quanto sia utile al suo gioco Osimhen. Credo che se Mertens starà bene giocherà sempre. Quest’anno ha avuto un anno di sofferenza, ma ha sempre fatto il suo dovere da quando è a Napoli. Credo che Spalletti potrà dare una grossa mano a Dries, il mister ha sempre rilanciato tanti giocatori.

Sarebbe un grande peccato perdere Insigne, è una bandiera come Totti. Ha trascinato il Napoli, sarebbe una grave perdita. Insigne per quello che ha fatto e ha dato in questi anni dovrebbe guadagnare anche 8mln all’anno, perché non dovrebbe meritarli? Solo perché è napoletano?”.