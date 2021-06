Ex pres. Real Madrid, Calderón: “La presenza di Ancelotti potrà essere decisiva per Fabian Ruiz. Pedraza? Difficile venga ceduto”

L’ex presidente del Real Madrid, Ramón Calderón, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal”, dove ha trattato diversi temi tra cui un ipotetico interesse del club spagnolo per Fabian Ruiz, il ritorno di Ancelotti e il momento di gran forma che sta vivendo Raúl Albiol. Queste le sue parole:

“Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz con il ritorno di Ancelotti? Sicuramente il tecnico conosce bene il calciatore dalle tante potenzialità, tra cui, quella di fare da talismano per la Spagna visto che con lui in campo non ha mai perso. Non so se ci sono trattative in corso al momento, ma so che ha ancora due anni di contratto al Napoli. La presenza di Ancelotti potrà essere decisiva“.

“Ritorno di Ancelotti al Real Madrid? Senza dubbio ha lasciato un gran segno al Real. È un allenatore che ha la capacità di svolgere il suo lavoro con semplicità e sa gestire come gestire una rosa importante che non è facile”.

“Pedraza? È un calciatore molto bravo che ha contribuito alla vittoria dell’Europa League con il Villarreal ed ora è pronto per un’esperienza come quella al Napoli”.

“Pau Torres? È un giocatore chiave del Villarreal e non solo per la vittoria dell’Europa League, ma non credo che il club sia intenzionato a cederlo facilmente considerando appunto la vittoria conquistata”.

“Seconda giovinezza di Albiol? La vittoria dell’Europa League è un premio per la sua carriera anche se può dare ancora tanto anche in Nazionale, nel caso in cui ci dovessero stare ulteriori problemi per la questione Covid-19″.