Rinnovo Insigne, Pedullà spiega: “Con l’accesso in Champions sarebbe stato tutto più facile”

Prima del consueto appuntamento delle 23 con il calciomercato, l’esperto di mercato Alfredo Pedullà parla del rinnovo di capitan Insigne. Reduce da una grande stagione – condita da ben 19 reti – la bandiera del Napoli è in scadenza tra un anno.

Per il momento non filtrano notizie sul rinnovo: è molto probabile che gli incontri vengano rimandati al post Europeo, quando verranno ascoltare le richieste di Insigne. La richiesta è di cinque milioni di ingaggio, più difficile da esaudire senza la qualificazione alla prossima Champions League. In ogni caso, verrà fatto un tentativo concreto per trattenere il numero 24.