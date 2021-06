Rinnovo Insigne: ancora distanza tra richiesta e offerta, se ne parla dopo l’Europeo

Lorenzo Insigne ha un contratto in scadenza nel 2022 con il Napoli, e il rinnovo sembra ancora distante. Come si legge sul Corriere dello Sport di oggi, c’è ancora un grosso punto interrogativo sul possibile prolungamento di contratto del capitano del Napoli.

La volontà, sia del Napoli che del giocatore, è quella di continuare insieme nel Napoli. Insigne è un simbolo del Napoli e ha un valore emotivo inestimabile per la piazza. Ma tutto è ancora in una fase di stallo.

Il club ha offerto cinque anni per 3,5 milioni, uno in meno rispetto a quello attualmente percepito, mentre Insigne si aspetta un aumento. In alternativa, il giocatore gradirebbe la conferma dell’attuale stipendio con la possibilità di gestire autonomamente i diritti d’immagine.

La distanza per ora è tanta, e probabilmente ogni discussione si rimanderà a dopo l’Europeo.