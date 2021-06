Fabián Ruiz-Barcellona, conferme anche dalla Spagna: sarà duello con il Real Madrid

Come riportato questa mattina, il Barcellona potrebbe puntare dritto a Fabián Ruiz come rinforzo per il centrocampo. Sfumato l’affare Wijnaldum – si attende soltanto l’ufficialità della firma con il PSG – la squadra di Koeman ha bisogno di un colpo importante nella zona nevralgica.

Per il Napoli sarebbe una cessione importante, vista la necessità di monetizzare il più possibile dalla vendita di un big. La conferma dell’interesse del Barcellona arriva anche da Catalunya Radio, secondo la quale i blaugrana avrebbero già iniziato a contattare gli agenti del centrocampista spagnolo.

In ogni caso, rimane forte la concorrenza del Real Madrid di Carlo Ancelotti, da sempre grande estimatore di Fabián Ruiz. Potrebbe quindi scatenarsi un’asta tutta spagnola per l’ex Betis, che potrebbe far gongolare e non poco De Laurentiis.