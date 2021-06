Barcellona su Fabiàn, proposto lo scambio con Pjanic: De Laurentiis chiede solo cash

Sarà una lunga estate per il Napoli. Il calciomercato entrerà nel vivo dopo la fine degli Europei, ma è già ora tempo di trattative, proposte, idee, cifre. La mancata qualificazione in Champions comporta delle necessità ben: operare sul mercato in entrata solo dopo una cessione ed abbassare il monte ingaggi.

A tal proposito è ormai di dominio pubblico che il Napoli potrebbe privarsi di uno o due dei suoi pezzi pregiati. Koulibaly e Fabiàn Ruiz sono sul taccuino di tanti top club e potrebbero essere l’ago della bilancia del calciomercato partenopeo. Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, riporta le ultime sulla situazione di Fabiàn Ruiz.

Il centrocampista spagnolo è da tempo nel mirino delle top di Spagna, e lui in primis, stando alle voci, vorrebbe tornare in terra iberica. Il Barcellona pare essersi ora interessato fortemente alla mezzala. Il cartellino di Fabiàn è valutato 50 milioni, ed il Barcellona avrebbe proposto, secondo il Corriere, uno scambio con Pjanic al Napoli. Oltre a Pjanic, la proposta blaugrana potrebbe essere portata avanti con Junior Firpo, terzino sinistro da tempo nel mirino del Napoli: ADL, però, è deciso ad accettare esclusivamente cash.