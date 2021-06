Accostato al Napoli, la Fiorentina prova l’affondo per l’italo-americano Busio

Gianluca Busio è un classe 2002, centrocampista centrale o trequartista, accostato al Napoli nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Il talento italo-americano milita nello Sporting Kansas City, in MLS. Busio è considerato uno dei maggiori talenti del campionato americano, al punto che durante lo scorso calciomercato è stato molto forte l’interesse di Juventus e Barcellona.

In questa sessione di calciomercato sono numerose le squadre presenti sul giocatore, che ha un valore di 4 milioni di euro secondo il noto sito transfermarkt, su tutte è in vantaggio la Fiorentina.

Il Napoli deve valutare in fretta se tirarsi indietro o provare ad acquistare il giocatore, su di lui ci sono gli occhi anche delle proprietà americane in Serie A e di club militanti in Francia, Olanda e Belgio.